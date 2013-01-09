Завтра до Харкова прилітає генпрокурор України

Харків. 9 січня. УНІАН. Завтра, 10 січня, Харків з робочим візитом відвідає генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

Як повідомляє інформагентство SQ, В.Пшонка прилетить вранці в четвер. Він проведе нараду з активом міліції, на якій заслухає попередні результати розслідування вбивства родини судді Володимира Трофимова.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2012 року у власній квартирі були виявлені обезголовлені тіла судді Фрунзенського райсуду Харкова Володимира Трофимова, його дружини Ірини Трофимової, їхнього сина Сергія, а також його цивільної дружини.

16 грудня В.Пшонка повідомив, що слідство розглядає три основні версії злочину: вбивство, пов’язане з професійною діяльністю судді, вбивство з метою заволодіння майном потерпілого, вбивство на замовлення.

17 грудня харківська міліція оголосила про винагороду в 200 тис грн за допомогу слідству у розкритті цього злочину.