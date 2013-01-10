На кордоні з Росією виявлено тіло невідомого чоловіка

Харків. 10 січня. УНІАН. Український прикордонний загін неподалік села Красне Харківського району Харківської області на кордоні з Російською Федерацією виявив труп невідомого чоловіка, що лежав на російській території.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Східному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, труп було виявлено вчора, 9 січня.

Тіло людини лежало обличчям до землі та знаходилося на відстані кількох метрів від лісосмуги. Сліди вели з російської сторони. Українські прикордонники зв’язалися з російською поліцією та повідомили про виявлене тіло.

На місце події прибули поліція та експерти. Слідів насильницької смерті на тілі загиблого вони не виявили. За попередніми даними, чоловік помер від переохолодження. Російські правоохоронці встановлюють особу загиблого, оскільки документів при ньому не було.