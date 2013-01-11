Парк служби швидкої допомоги Харківщини потребує заміни

Харків. 11 січня. УНІАН. Парк служби екстреної медичної допомоги Харківської області потребує заміни.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив начальник Головного управління охорони здоров’я ХОДА Олександр Галацан під час відеоконференції на тему «Діяльність служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

За його словами, служба екстреної меддопомоги області на сьогодні має 244 автомобіля, з них понад 200 вже відслужили свій вік.

«Це дуже болюче питання, яке потребує значних капіталовкладень. За нашими підрахунками не менше 75-80 млн грн.», - сказав О.Галацан.

Він наголосив, що у бюджеті області винайти такі кошти протягом року неможливо.

О.Галацан висловив сподівання, що, «держава все ж таки надасть у цьому році цільову субвенцію не лише на медикаменти, але й на оновлення спеціалізованого транспорту. Від цього також залежить виконання нормативу доїзду до хворого», - сказав О.Галацан.

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України Микола Хобзей поінформував, що у державному бюджеті на оновлення автопарку служби екстренної медичної допомоги передбачено 1 млрд 401 млн грн.

«Сьогодні найбільш актуальне питання для всіх територій – це зношеність санітарних автомобілів служби екстреної медичної допомоги. Тож це питання буде пріоритетним при перегляді держбюджету в першому кварталі. У проекті бюджету, що затверджений на 2013 рік, на придбання автомобілів та оновлення застарілого парку передбачена сума в 1 млрд. 401 млн. грн.», - сказав М.Хобзей.

Фото прес-служби ХОДА