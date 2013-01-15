Розпочинається прийом робіт на участь у кінофестивалі «Харьковская сирень»

Харків. 15 січня. УНІАН. Сьогодні, 15 січня, стартує прийом конкурсних робіт на участь у V Міжнародному кінофестивалі «Харьковская сирень», який відбудеться з 17 по 20 травня 2013 року.

Про це повідомила начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова оргкомітету кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич.

За її словами, Міжнародний кінофестиваль «Харьковская сирень» вже посів гідне місце серед найбільш цікавих і значних культурних подій Харківщини.

«Величезна кількість заходів, які проводяться в рамках фестивалю, а також дедалі більша кількість людей, що бажають взяти участь у нашому фестивалі, дозволяють говорити про те, що інтерес до нашого кінофесту посилюється з року в рік. Ми як організатори дуже сподіваємося, що ювілейний кінофестиваль виправдає надії поціновувачів кіно нашого міста і гостей Харкова, які спеціально приїжджають, щоб відвідати заходи «Харьковской сирени». Ми сподіваємося, що і виставки, і презентації книг, і майстер-класи запам`ятаються глядачам», - передає слова В.Маренич сайт ХОДА.

В.Маренич зазначила, що в рамках ювілейного кінофестивалю будуть продовжені вже існуючі гілки «Харьковской сирени». Крім того, на кіноманів чекає значне розширення географії фестивалю - зокрема, в 2013 році серед учасників V Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» очікуються кінематографісти не лише України, Росії, Польщі, Німеччини, але й режисери з Іспанії та арабських країн.

Кінематографістам, які бажають взяти участь у фестивалі, необхідно заповнити АНКЕТУ та надіслати її за адресою: siren.kharkov@hotmail.com, повідомляє сайт ХОДА.

На знімку: Вікторія Маренич спілкується з французькою актрисою Мілен Демонжо під час одного з фестивалів «Харьковская сирень».