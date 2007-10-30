Облрада: геноциду не було

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Харківська облрада сьогодні на сесії прийняла обласну програму увічнення пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні, яка реалізуватиметься в 2007-2008 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, за цю програму проголосувало 84 депутатів з 124 зареєстрованих у залі, 22 висловилися проти, один утримався.

Програма, яка передбачає фінансування з обласного бюджету на суму понад 3 млн. грн., включає, зокрема, видання Книги пам’яті, а також спорудження Меморіалу.

Депутати облради, більшість яких становлять представники Партії регіонів, підтримали пропозицію фракції комуністів не вважати голодомор 1932-33 рр. актом геноциду проти українського народу і виключили з тексту постанови цей термін.

За даними істориків, на Харківщині від голоду в 1932-1933 роках померло понад 2 мільйони людей.