Суд переніс слухання справи Тимошенко

Харків. 18 січня. УНІАН. Київський районний суд Харкова оголосив перерву до 12 лютого у слуханні кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі засідань підсудної Ю.Тимошенко та її захисника Євгенії Тимошенко.

Представники державного обвинувачення висловилися за перенесення слухання через відсутність підсудної.

Водночас захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко заявив клопотання про закриття кримінальної справи щодо ЄЕСУ. Він вкотре наголосив, що ця справа вже була закрита, і суди підтверджували законність її закриття.

Під час судового засідання С.Власенко також заявив про побиття народних депутатів - жінок під час вилучення з медичного блоку на 9-му поверсі ЦКЛ Укрзалізниці”, де вони перебували разом з Ю.Тимошенко, та про обливання зеленкою народних депутатів Арсена Авакова, Олександра Абдулліна та Костянтина Бондарєва.

«Вважайте це заявою про злочин», - сказав С.Власенко.

У свою чергу адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк закликав суд винести окрему постанову щодо посадовців Качанівської виправної колонії, які, за його словами, несвоєчасно інформують Ю.Тимошенко про документи, що надходять з суду. За його словами, повідомлення з суду передаються Ю.Тимошенко майже перед самим засіданнями. О.Плахотнюк також попросив суд відреагувати на появу в інтернеті запису розмови Ю.Тимошенко з чоловіком.

Головуючий суддя К.Садовський відповів захисникам, що їхні клопотання будуть розглянуті на відповідній стадії судового процесу.

12 лютого судове засідання розпочнеться о 10.00.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.