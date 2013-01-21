На Харківщині діють 189 пунктів обігріву
11:07, 21 січня 2013Харьків
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За період холодів звернулося 2715 осіб
Харків. 21 січня. УНІАН. В населених пунктах Харківської області сьогодні функціонують 189 пунктів обігріву.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент цивільного захисту, всі пункти обігріву стаціонарні.
За даними Департаменту, протягом останньої доби за допомогою звернулися 1 осіб, а всього за період холодів - 2715.
На знімку: в одному з пунктів обігріву в Харківській області.
Фото УНІАН
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