На Харківщині діють 189 пунктів обігріву

11:07, 21 січня 2013
Харьків
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За період холодів звернулося 2715 осіб

Пункт обігріву на Харківщині

Харків. 21 січня. УНІАН. В населених пунктах Харківської області сьогодні функціонують 189 пунктів обігріву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент цивільного захисту, всі пункти обігріву стаціонарні.

За даними Департаменту, протягом останньої доби за допомогою звернулися 1 осіб, а всього за період холодів - 2715.

На знімку: в одному з пунктів обігріву в Харківській області.

Фото УНІАН
 

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