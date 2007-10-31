У Харкові може відкритися китайське консульство

Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Ющенко та начальник головного управління з питань зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції Віктор Коваленко зустрілися з представниками Амбасади КНР. Китайську Народну Республіку представляли радник з торгово-економічних питань Посольства КНР Луань Чуньшен та другий секретар Посольства КНР Хань Дзюньвей.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської ОДА, Я.Ющенко розповів гостям, що Харківщина має дуже високі темпи розвитку економіки - сільське господарство знаходиться на підйомі, швидко розвивається високотехнологічна промисловість. Крім того, країна щойно пережила вибори, тому тепер облдержадміністрація буде спокійно працювати.

По словам Луань Чуньшена, Харківщина цікавить китайську сторону тому, що це дуже важливий науковий та промисловий центр. Крім того, економіка регіону, на думку радника, розвивається більш жваво, ніж в Києві.

Луань Чуньшен також зазначив, що, незважаючи на те, що зовнішньоторговельний оборот між КНР та Харківською областю постійно збільшується (за січень-серпень 2007 року 80,4 млн. грн., збільшився на 72,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року), недостатнім є об’єми експорту нашого регіону до Китаю.

В свою чергу, Я.Ющенко запросив китайських інвесторів створювати спільні україно-китайські підприємства, аби було не одне, як є зараз, а значно більше.

В.Коваленко також запропонував китайській стороні відкрити в Харкові Почесне консульство. За його словами, це сприятиме розвитку економічних зв’язків між харківськими та китайськими бізнесменами.