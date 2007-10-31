Сьогодні 1/8 Кубка України з футболу

Гра почнеться о 18:00 годині на стадіоні “Чорноморець” в Одесі. Обслуговуватиме матч арбітр зі Слав’янська Олег Зубарєв. Двобій очікується напружений, оскільки команди приблизно рівні за класом і наразі є сусідами у турнірній таблиці чемпіонату України.

Усього на цій стадії змагань між собою зійдуться 9 команд вищої ліги, 6 представників першого дивізіону та одна команда другої ліги.

Раніше телетрансляція гри “Чорноморець”-“Металіст” не планувалася, однак завдяки зусиллям керівництва харківського клубу пряма трансляція матчу відбудеться на каналі “Фаворит”.