У Києві показали кіноапарат, виготовлений за кресленнями харківського винахідника Тимченка

Харків. 23 січня. УНІАН. У Києві в рамках акції «Харьковская сирень. PS» історик кіно, викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Сергій Гавриленко продемонстрував роботу кіноапарата, виготовленого за кресленнями харківського винахідника Йосипа Тимченка.

С.Гавриленко зазначив, що це був ще не кінематограф, але одна з останніх ланок, яка віщувала появу кіно. Й.Тимченко був першим винахідником механізму переривчастого руху, який трохи більше ніж через рік став основною деталлю у винаході братів Люм`єр.

«Майже 120 років тому Йосип Тимченко продемонстрував конструкцію цього апарата. Те, що він створив, геніально просто. Він був великим механіком, інженером-конструктором і винахідником – це не підлягає сумніву. Механізм переривчастого руху необхідний для того, щоб більш реально показати ілюзію руху. Його необхідно переривати на якусь секунду, затримувати перед глядачем, і міняти на наступну картинку. Йосип Тимченко не був першим у демонстрації стробоскопічних ефектів, але вперше використав механізм переривчастого руху, який потім, в подальшому, починаючи з братів Люм`єр, стає основною деталлю в кінопроекторі», – передає слова історика сайт Харківської облдержадміністрації.

Як повідомив С.Гавриленко, креслення апарата, який Й.Тимченко продемонстрував в 1894 році, дозволили сьогодні відтворити його модель. У ньому використана звичайна зубчаста передача, розірвана в одному місці, і шестерня, яка складається з парної кількості зубців. Й.Тимченко застосував картонний диск, на якому розташовуються прорізи у вигляді годинникової стрілки. Завдяки ручному приводу стрілка на екрані перед глядачем рухається по циферблату.