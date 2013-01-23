Харьковская сирень» - єдиний в Україні кінофестиваль, який повертає забуті імена

Харків. 23 січня. УНІАН. Одна з головних ідей Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» - це відродження незаслужено забутих імен піонерів українського кінематографа.

Зокрема, завдяки фестивалю харків`янам були повернуті імена Альфреда Федецького і Йосипа Тимченка, також були проведені серйозні історичні дослідження щодо харків`ян Дмитра Харитонова та Олександра Мішона, книги про яких будуть презентовані в рамках V ювілейного кінофестивалю.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це повідомила начальник управління у справах преси та інформації ХОДА - співголова оргкомітету кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич в ході презентації в Києві книги про українського винахідника кінематографа Йосипа Тимченка.

«Наш кінофестиваль єдиний в Україні, який знаходить імена перших кінематографістів і повертає їх нашому місту, історії українського кіно. 2 грудня 1896 року в Харкові відбувся перший публічний кіносеанс, і до цього мав відношення Альфред Федецький. Так виникла ідея - ми увічнюємо пам`ять і імена перших харківських кінематографістів у меморіальних дошках», - сказала В.Маренич.

За її словами, А.Федецькому та витокам кінематографа в Харкові була присвячена перша меморіальна дошка, відкрита в рамках кінофестивалю.

«Минулого року була видана книга про Йосипа Тимченка і відкрита меморіальна дошка в тому місці, де він працював. Книги про Дмитра Харитонова та Олександра Мішона вже на виході, ми будемо їх презентувати у травні на ювілейному фестивалі. Взагалі, дуже багато кінематографістів, які виховувалися і ставали на крило в Харкові, а потім розходилися по світу створювати свої роботи, тому головна мета кінофестивалю «Харьковская сирень» - це повернення цих імен у наше місто», - сказала В.Маренич.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня у Києві було презентовано книгу про харків`янина Йосипа Тимченка – першого винахідника кінематографа, а також виготовлений за його кресленнями кіноапарат.

Фото прес-служби ХОДА