У Харкові за останню добу отримали травми 445 осіб

Харків. 23 січня. УНІАН. За останню добу в Харкові травмувалося 445 осіб, серед них 90 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на міський Центр здоров`я, причиною травмувань стало сильне обледеніння тротуарів і доріг.

Серед постраждалих через негоду на вулиці травмувалося 352 людини. Крім того, з 445 травмованих - 90 дітей (з них 41 отримала пошкодження на вулиці).



Крім того, протягом вівторка, 22 січня, двоє людей звернулися до медустанов з обмороженнями. Один з чоловіків, без певного місця проживання, був госпіталізований до Харківської міської клінічної лікарні №31. Ще один мешканець Харкова у тяжкому стані був госпіталізований до лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. Мещанінова.

У прес-службі Харківської облдержадміністрації повідомили, що загалом у населених пунктах області сьогодні функціонують 189 стаціонарних пунктів обігріву. Протягом доби до пунктів за допомогою звернулося 22 особи, від початку холодів – 2756.