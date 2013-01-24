У Харкові пройде семінар з питань земельного законодавства

Харків. 24 січня. УНІАН. У Харкові відбудеться безкоштовний семінар з питань земельного законодавства.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, проведення безкоштовного семінару для підприємців на тему «Земельне законодавство-2013» планується на 30 січня (16.00 у залі засідань Держпрому (2-й під’їзд, 2-й поверх) .

У ході семінару будуть розглядатися питання нових вимог українського законодавства у земельних відносинах. Зокрема, йтиметься про новий порядок продажу прав на землю державної і комунальної власності та особливості проведення аукціонів у 2013 році, особливості розмежування земель та правового регулювання землевпорядних робіт, правила приватизації та зміни цільового призначення землі тощо.

Організаторами семінару виступають Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва спільно з Департаментом економіки та міжнародних відносин ХОДА, Головним управлінням Держкомзему України в Харківській області та управлінням Держкомзему у місті Харкові.