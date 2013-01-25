В суботу на сході очікуються хуртовини

Харків. 25 січня. УНІАН. Завтра, 26 січня, у південних областях України, у Кіровоградській, Дніпропетровській та на сході очікуються складні погодні умови: сильні снігопади (з поступовим послабленням вдень на півдні), хуртовини, снігові замети.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с. Температура вночі становитиме 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу. У Криму прогнозується дощ з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

На решті території буде холодна без опадів погода з температурою вночі 16-21° морозу, на півночі Лівобережжя до 25°, вдень 10-15° морозу, на Закарпатті вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу; вітер північно-східний, 5-10 м/с. На дорогах країни утримається ожеледиця.

У Києві та області очікується холодна без опадів погода з температурою по області вночі 16-21°, вдень 10-15° морозу, по Києву - вночі 16-18°, вдень 10-12° морозу.