Ярославський: хто такий Курченко? Поняття не маю

Харків. 27 січня. УНІАН. Колишній власник ФК «Металіст» Олександр Ярославський говорить, що він не знає, хто такий Сергій Курченко – новий власник харківського клубу.

Президент DCH у цей час перебуває в Давосі на Міжнародному економічному форумі і прокоментував кореспондентові «Української правди» продаж ФК «Металіст», пише «UA-футбол».

«Взагалі я не збирався продавати клуб. У мене був створений десятирічний фонд «Металіста» - $400 млн.», - розповів О.Ярославський.

При цьому мільярдер наголошує, що не бачив сенсу й надалі «вкладати стільки грошей», щоб мати проблеми з місцевою владою.

Зате «тепер у мене є грошенята є, і грошенята немалі», - додав О.Ярославський.

На запитання, хто такий новий власник клубу Сергій Курченко, О.Ярославський відповів лаконічніше: «Поняття не маю».

О.Ярославський продав ФК «Металіст» наприкінці минулого року. Новим власником команди став молодий бізнесмен Сергій Курченко, що пообіцяв вкласти в команду солідні кошти.

Серед перших кроків нового керівництва став продаж донецькому «Шахтарю» одного з лідерів - Тайсона і повернення колишнього лідера - Жажі Коельо.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА