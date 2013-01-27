Ярославський: хто такий Курченко? Поняття не маю
Продавати Металіста бізнесмен не збирався
Харків. 27 січня. УНІАН. Колишній власник ФК «Металіст» Олександр Ярославський говорить, що він не знає, хто такий Сергій Курченко – новий власник харківського клубу.
Президент DCH у цей час перебуває в Давосі на Міжнародному економічному форумі і прокоментував кореспондентові «Української правди» продаж ФК «Металіст», пише «UA-футбол».
«Взагалі я не збирався продавати клуб. У мене був створений десятирічний фонд «Металіста» - $400 млн.», - розповів О.Ярославський.
При цьому мільярдер наголошує, що не бачив сенсу й надалі «вкладати стільки грошей», щоб мати проблеми з місцевою владою.
Зате «тепер у мене є грошенята є, і грошенята немалі», - додав О.Ярославський.
На запитання, хто такий новий власник клубу Сергій Курченко, О.Ярославський відповів лаконічніше: «Поняття не маю».
О.Ярославський продав ФК «Металіст» наприкінці минулого року. Новим власником команди став молодий бізнесмен Сергій Курченко, що пообіцяв вкласти в команду солідні кошти.
Серед перших кроків нового керівництва став продаж донецькому «Шахтарю» одного з лідерів - Тайсона і повернення колишнього лідера - Жажі Коельо.
Фото Андрія КРАВЧЕНКА