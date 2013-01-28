На Харківщині призначать шість нових керівників РДА

Харків. 28 січня. УНІАН. Шість районів Харківської області, які залишилися без голів райдержадміністрацій, за попередньою інформацією, отримають нових керівників у лютому.

Про це повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації з посиланням на губернатора Михайла Добкіна.

За його словами, на розгляд Президентові України Віктору Януковичу вже подані 4 кандидатури.

«Щодо 4 районів кандидатури на розгляд Президенту України Віктору Януковичу мною вже подані, по Красноградському району зараз оформляються документи», - сказав М.Добкін.

Губернатор зазначив, що «залишилася поки певна невизначеність щодо Валківського району - там є дві кандидатури, і я ще не визначився, хто більш підготовлений до цієї роботи, але найближчим часом рішення буде ухвалено».

Що стосується призначень, повідомив М.Добкін, «то за моєю інформацією з Адміністрації Президента, приблизно 15 лютого будуть готові всі документи, і в цих людей буде співбесіда з Президентом. Це обов`язкова процедура - глава держави не призначив жодного керівника районної державної адміністрації без особистої співбесіди. Це говорить про підхід до формування команди, яка далі реалізує програми і уряду, і Президента».