Протягом доби до пунктів обігріву звернулися 14 осіб
09:54, 29 січня 2013Харьків
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За період холодів - 2826
Харків. 29 січня. УНІАН. Протягом останньої доби до пунктів обігріву, які діють у населених пунктах Харківській області, звернулося 14 осіб
Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, на сьогодні у населених пунктах області відкрито 189 пунктів обігріву – усі стаціонарні.
Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент цивільного захисту ХОДА.
За офіційними даними, на сьогодні у населених пунктах області загалом відкрито 189 пунктів обігріву – усі стаціонарні.
В останню добу за допомогою звернулися 14 осіб, всього за період холодів - 2826.
На знімку: в одному з пунктів обігріву в Харківській області.
Фото УНІАН
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