Протягом доби до пунктів обігріву звернулися 14 осіб

Харків. 29 січня. УНІАН. Протягом останньої доби до пунктів обігріву, які діють у населених пунктах Харківській області, звернулося 14 осіб

Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, на сьогодні у населених пунктах області відкрито 189 пунктів обігріву – усі стаціонарні.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент цивільного захисту ХОДА.

За офіційними даними, на сьогодні у населених пунктах області загалом відкрито 189 пунктів обігріву – усі стаціонарні.

В останню добу за допомогою звернулися 14 осіб, всього за період холодів - 2826.

На знімку: в одному з пунктів обігріву в Харківській області.

Фото УНІАН