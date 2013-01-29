Завтра на сході - невеликий сніг та мокрий сніг

Харків. 29 січня. УНІАН. У середу, 30 січня, в Україні продовжиться потепління.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, буде хмарно з проясненнями. У західних областях йтиме сніг та мокрий сніг з переходом в дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень окремі пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі - від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 0-5° тепла.

На решті території без істотних опадів, лише вночі на Лівобережжі та в Криму, а вдень - у східних областях - невеликий сніг та мокрий сніг; вночі та вранці на півдні та сході подекуди туман; вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с; температура вночі - 2-7° морозу, в Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях - до 10°, вдень - 0-5° морозу; в Криму вночі - близько 0°, вдень - 1-5° тепла. На дорогах країни ожеледиця.

По Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі - 5-10°, вдень - 0-5° морозу.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі - 6-8° морозу, вдень - 1-3° морозу.