Харків. 30 січня. УНІАН. У Харкові внаслідок отруєння чадним газом загинуло троє людей.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні Державній службі з надзвичайних ситуацій України в Харківській області, інформація про трагедію, яка сталася в одному з приватних будинків по вулиці Барнаульській у Київському районі міста, надійшла до рятувальників від міліції 29 січня близько 14.00.

На місці події було виявлено тіла трьох загиблих: власниці домоволодіння, жінки 1979 р. н., та двох чоловіків 1967 і 1978 р. н.

Причина загибелі - отруєння чадним газом. У будинку було відсутнє опалення та газопостачання, для обігріву кімнати використовувались електрообігрівач з відкритою спіраллю.

На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Харківській області. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.