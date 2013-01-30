Харківська область серед лідерів з розвитку олімпійського руху - НОК

Харків. 30 січня. УНІАН. Харківська область є одним з лідерів в Україні з розвитку олімпійського руху.

Про це сьогодні в ході засідання виконкому Харківського обласного відділення Національного олімпійського комітету України сказав віце-президент Національного олімпійського комітету України, президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, повідомляє сайт ХОДА.

«Я хотів би передати вам слова подяки від президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки, тому що ваше відділення за останні два роки зробило великий крок уперед. Ми аналізували стан справ в Україні у всіх відділеннях. Так з аутсайдерів харківське відділення вирвалося в лідери і за кількістю людей, залучених до олімпійського руху, і з проведення олімпійського уроку, проведення Всеукраїнських змагань «Лелеченя», і за охопленням шкіл, в які ми передали олімпійську літературу, і з залучення до роботи зі спортсменами вищої майстерності, до забезпечення підготовки олімпіади в Лондоні. Яку не візьми сферу діяльності олімпійського руху Харківська область сьогодні серед лідерів в Україні. Це дуже радує», - сказав В.Бринзак.

Він вручив голові Харківського обласного відділення НОК України, губернатору Михайлу Добкіну Подяку від НОК України за внесок у розвиток олімпійських видів спорту.

«Те, що у нас дещо вийшло - це заслуга всіх членів регіонального відділення Національного олімпійського комітету та допомога спонсорів, котрі впродовж минулого та позаминулого року фінансували команди та індивідуально спортсменів, які готувалися до олімпійських ігор. Наскільки це вийшло, можемо судити з нагород», - сказав М.Добкін.