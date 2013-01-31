Харківський кінотеатр «Боммер» стане центром кіномистецтва

Харків. 31 січня. УНІАН. Після реконструкції кінотеатр «Боммер» буде головним центром кіномистецтва в Харкові, де можна буде не лише побачити якісні фільми, але й ознайомитися з історією кіно Слобожанщини.

На цьому наголосила сьогодні начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова оргкомітету кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич, промовляючи під час відкриття фестивалю «Вечори французького кіно» у кінотеатрі «Боммер».

За її словами, в рамках V кінофестивалю «Харьковская сирень» у цьому кінотеатрі буде відкрито Музей історії кіно міста Харкова.

Кінотеатр «Боммер», який має давню та славну історію, зазначила В.Маренич, збереже своє головне призначення - бути кіноцентром, де харків`яни могли б дивитися нові роботи сучасних режисерів. Після реконструкції, наголосила вона, тут буде сучасний зал, гідний кіноісторії Харкова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в кінотеатрі «Боммер» стартував фестиваль «Вечори французького кіно», в ході якого для поціновувачів кіномистецтва будуть продемонстровані французькі фільми з оригінальною озвучкою та українськими субтитрами.

На знімку: Вікторія Маренич спілкується з французькою кіноактрисою Мілен Демонжо під час фестивалю «Харьковская сирень» (архівне фото).