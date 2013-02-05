У Харкові чотири школярки отруїлися пігулками «для схуднення»

Харків. 5 лютого. УНІАН. У Харкові чотирьох школярок однієї зі шкіл Комінтернівського району госпіталізували з медикаментозним отруєнням.

Про це УНІАН повідомила начальник відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталя Захарова.

За її словами, дівчат 1998 та 1999 років народження було госпіталізовано до Харківської обласної дитячої лікарні №1 вчора, 4 лютого. Попередній діагноз – медикаментозне отруєння.

«На сьогоднішній день стан здоров’я дітей стабільний, все добре», - сказала Н.Захарова.

Вона додала, що факт отруєння дітей внесений до Журналу єдиного обліку правопорушень. Обставини події встановлюються.

Водночас у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора Харківської загальноосвітньої школи №102 Ольгу Голенкову повідомили, що вранці 4 лютого перед уроками чотири учениці 8-го класу купили в аптеці таблетки, які, «як їм хтось розповів, використовуються для схуднення».

На четвертому уроці всім чотирьом стало погано, після чого викликали «швидку допомогу».

За даними О.Голенкової, зараз дівчата у нормальному стані, завтра їх обіцяють виписати.

Директор школи зауважила, що в усіх класах вже пройшли відповідні профілактичні бесіди з учнями, а на кінець тижня заплановано проведення батьківських зборів.