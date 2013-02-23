Воїни-інтернаціоналісти відзначили День захисника Вітчизни

Харків. 23 лютого. УНІАН. У Харкові біля пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам відбувся мітинг з нагоди Дня захисника Вітчизни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, у мітингу взяла участь заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

«Ми завжди приходимо із сумом на це місце. Воно змушує нас згадувати про тих, кого з нами немає. Але, незважаючи ні на що, ми здатні поєднувати в собі одразу кілька почуттів: і смуток, і радість. Вітаючи всіх зі святом, хочеться звернутися насамперед до чоловіків-воїнів - тих, хто воював, тих, хто носив зброю, а також до жінок, які були з ними поруч. Хороших помислів вам, бажання жити, один з одним зустрічатися. Любіть один одного і живіть у добробуті», - сказала у вітальному слові С.Горбунова-Рубан.

У мітингу взяли участь воїни-афганці, учасники бойових дій на території інших держав, члени сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів, ветерани Великої Вітчизняної війни, керівники ветеранських та громадських організацій. Пам`ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. До пам`ятника воїнам-афганцям поклали вінки та квіти.

Після урочистої частини учасників свята пригостили кашею, яку приготували на встановленій неподалік польовій кухні, повідомили у прес-службі.