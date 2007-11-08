На Харківщині буде “другий” Алчевськ?

Володимир Бабаєв: Первомайський на порозі екологічної катастрофи

Місто Первомайський в Харківській області на порозі техногенної і екологічної катастрофи, стверджує перший віце-губернатор області В.Бабаєв. Містоутворююче підприємство «Хімпром» можуть відключити від електроенергії. Керівництво компанії «Харківобленерго» втомилося добиватися повернення боргів і перейшло до рішучих заходів: 12 листопада компанія має намір відключити «Хімпром» від електрики. А значить і саме місто від опалювання, водопостачання і каналізації.

ДП «Хімпром» відповідає за всі комунальні служби в місті, стверджує перший віце-мер Дмитро Приліпко. Керівництво області, Первомайського, «Хімпром» і керівник «Харківобленерго» Сергій Кирик на терміновому засіданні комісії з НС обговорювали ситуацію.

«Хімпром» заборговував за електроенергію 38 млн. грн., 8,5 з них тільки цього року, визнають на підприємстві. Гроші взяти немає звідки, говорить новопризначений виконуючий обов`язки директора підприємства Віктор Прохоров. Зараз відбувається санація, причому плану відновлення заводу немає, тому продати щось, щоб погасити борги, керівництво не може.

ТЕЦ «Хімпрома», яка опалює Первомайсьий, зараз окреме підприємство – ДП «Енергопром». Але тільки на паперах. Фактично воно безпосередньо залежить від промгіганта. У Первомайському розраховують, що бюджетні підприємства – тарифи «Енергопрома» для них ще не затвердила мерія – в найближчий день почнуть платити. Ці гроші і підуть на погашення боргу перед енергетиками.

Заборонити «Обленерго» відключати електрику може обласна комісія з НС. Але тоді, заявляє Сергій Кирик, він через суд добиватиметься права відключити боржника.

Агенція "Медіапорт"