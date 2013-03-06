«Харківгаз» повністю стане приватним
На продаж іде останній держпакет акцій
Харків. 6 березня. УНІАН. Фонд державного майна України виставить 17,7% акцій підприємства з газопостачання і газифікації «Харківгаз» на біржові торги, які відбудуться на майданчику Східно-Європейської фондової біржі 28 березня.
Про це повідомляється в газеті «Відомості приватизації».
Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета становить 7,082 млн. грн.
У 2012 році «Харківгаз» скоротив реалізацію продукції на 6,3% - до 985,205 млн. грн, при цьому чистий прибуток порівняно з 2011 роком зменшився у 15 разів – до 6,093 млн. грн.
Після продажу цього пакета акцій в держвласності не залишиться акцій «Харківгазу».
Довідка УНІАН. ПАТ «Харківгаз» (Харків) займається транспортуванням газу
розподільчими трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Харківській області.