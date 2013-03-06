Харківщина відкриє у Франції інформаційний пункт

Харків. 6 березня. УНІАН. Харківський обласний центр туризму (ХОЦТ) планує відкриття інформаційного пункту у Франції.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, на запрошення Культурно-інформаційного центру Посольства України у Франції представники ХОЦТ відвідали Париж, де презентували туристичний потенціал Харківської області.

За підсумками переговорів, у червні 2013 року між організаціями буде підписано договір про співпрацю. В рамках договору на базі культурного центру Посольства України у Франції представниками ХОЦТ буде відкритий туристсько-інформаційний пункт, а також філія Обласної сувенірної крамниці, де буде представлено роботи слобожанських ремісників.

Французьким представникам туристичного та ресторанного бізнесу був вручений презентаційний поліграфічний матеріал, що демонструє туристичну привабливість Слобожанщини для іноземних гостей. Також у рамках зустрічі для французьких партнерів харків`яни організували і провели Вечір української кухні.