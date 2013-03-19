На участь у кінофестивалі «Харьковская сирень» подано 135 заявок з 26 країн - Маренич

Харків. 19 березня. УНІАН. На участь у V Міжнародному кінофестивалі «Харьковская сирень» вже подано 135 заявок.

Про це повідомила на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова оргкомітету Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич, передає сайт ХОДА.

За її словами, цього року бажання взяти участь у фестивалі виявили режисери з 26 країн, серед яких не лише держави ближнього зарубіжжя, а також традиційний учасник фестивалю – Франція, але й такі країни, як Бельгія, Великобританія, США, Німеччина, Іспанія, Португалія, Італія, Індія, Швеція, Сирія, ОАЕ, Нова Зеландія, Естонія.

Як повідомляв УНІАН, Ювілейний V Міжнародний фестиваль короткометражного кіно «Харьковская сирень» пройде у травні 2013 р. На його з обласного бюджету виділено 1 мільйон гривень.