Гавриленко проведе у Харкові майстер-клас «Археологія кіно»

Харків. 19 березня. УНІАН. 23 березня, в рамках проекту «Харьковская сирень. PS» в Харкові на базі кінотеатру «Боммер» відбудеться майстер-клас на тему: «Археологія кіно» історика і теоретика кіномистецтва, режисера документальних фільмів Сергія Гавриленка.

Про це поінформувала на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова оргкомітету Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич, повідомляє сайт ХОДА.

У ході майстер-класу учасникам будуть продемонстровані стереоскоп 1904 року з оригінальними фотографіями того часу, модель «Праксиноскопу» та «Мутоскопу», скляні картинки до «Чарівних ліхтарів», «Фліп-книги», модель проектора Йосипа Тимченка, а також проектор з ручним приводом 1929 року з оригінальною кіноплівкою того часу та фільмом Чарлі Чапліна «Його доісторичне минуле».

Початок майстер-класу о 12.00.

Довідка. Сергій Гавриленко – історик і теоретик кіномистецтва, доцент КіМУ, викладач КНУТКіТ ім. І.К.Карпенка-Карого, професор Університету королеви Марії (Лондон, Великобританія), режисер документальних фільмів. Автор низки статей з історії кіно України. Співавтор Музею історії розвитку кінофототехніки світу НСКУ. Автор виставок з історії кінореклами 20-30 рр. в Україні, кінопроекційної техніки світу в мініатюрних діючих моделях. Автор книг: «Полтава кінематографічна», «Третій Рейх: ігрове кіно. Ідеологічна зброя влади»,«Precinema». Автор-укладач енциклопедії «Археологія кіно. 1420 - 1909 рр.», «Археологія кіно України». Винахідник у галузях мікрокінозйомки та мікрокінопроекції.