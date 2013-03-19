У структурі власності мережі ТРЦ «Караван» відбулися зміни

Харків. 19 березня. УНІАН. Компанія DCH IMMO Limited, що входить до складу DCH Group Олександра Ярославського, Citi Venture Capital International та Apollo завершили врегулювання юридичних аспектів зміни структури власності мережі торгово-розважальних центрів «Караван» (об`єкти, що діють у Києві, Харкові, Дніпропетровську).

Як відомо, раніше 80% в Karavan Real Estate Limited (керуюча компанія мережі) належало київським бізнесменам - колишнім співвласникам бізнесу, 20% - фондам Citi Venture Capital International, Apollo та ряду інших фінансових інвесторів. Після закриття вищезазначеної операції DCH Group, Citi Venture Capital International та Apollo спільно володітимуть даним активом на паритетних умовах. Операція була завершена на взаємовигідних умовах для всіх сторін.

Операційне управління мережею ТРЦ «Караван» здійснюватиме DCH Group. Сторони домовилися про нерозголошування фінансових умов операції, повідомили УНІАН у прес-службі групи DCH.

Довідка УНІАН. Група компаній DCH (www.dch.com.ua) - одна з ключових бізнес-групп України, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр Ярославський, впливовий український бізнесмен, входить в ТОП-10 найбільш спроможних українців (за версією журналу «Forbes», 2012 р.), генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012.

У 2007 р. групою DCH була консолідована велика частина активів однієї з найстарших і найпотужніших ФПГ України «Укрсиб». У даний час группа DCH має в своєму розпорядженні активи у таких секторах та галузях економіки, як фінанси, будівництво, девелопмен, транспорт, спорт та ін.

У 2007-2012 р. групою була реалізована Комплексна програма підготовки Харкова до Євро-2012, яка включила реконструкцію критерійних для УЄФА об`єктів спортивної інфраструктури міста, а саме: стадіону «Металіст» і Міжнародного аеропорту «Харків» (у форматі приватно-державного партнерства), будівництво готелю 5* Kharkiv Palace, тренувальної бази для збірних-учасниць та волонтерського центру УЄФА (поза турніром - дитячої футбольної академієї). Загальна сума соціальних інвестицій О.Ярославського у підготовку Харкова до Євро-2012 перевищила $ 300 млн.