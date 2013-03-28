Аваков летить до Італії виручати товариша

Харків. 28 березня. УНІАН. Народний депутат від ВО «Батьківщина», харківський екс-губернатор Арсен Аваков, летить до Італії, щоб допомогти в захисті конкурента Тетяни Засухи на парламентських виборах 2012 року Віктора Романюка.

Про це А.Аваков написав на своїй сторінці в Facebook.

«За рішенням, ухваленим (прийнятим) за підсумками наради з Арсенієм Яценюком і Олександром Турчиновим, вилітаю на два дні до Італії - для координації та організації захисту Романюка, затриманого за інспірованим ордером правлячого режиму. Захистимо!», - написав А.Аваков.

Як повідомлялося, 22 березня стало відомо, що опозиціонер В.Романюк, який був конкурентом Т.Засухи на парламентських виборах, затриманий в Мілані за поданням українських правоохоронних органів.

За даними МВС, стосовно В.Романюка відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення в особливо великих розмірах чужого майна) Кримінального кодексу України.

В.Романюк на виборах у ВР переміг Т.Засуху з відривом майже в 10 тисяч голосів, проте після низки судових розглядів Центрвиборчком визнав недійсними результати виборів в окрузі № 94.

26 січня 2012 року прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно керівника Харківської облорганізації ВО «Батьківщина», колишнього голови Харківської облдержадміністрації (2005-2010) А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що призвело до тяжких наслідків). Йому інкримінували причетність до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн. Після цього він виїхав до Італії.

Пізніше А.Аваков був оголошений у міжнародний розшук і затриманий в Італії. Його адвокати надали суду документи, що свідчили про переслідування А.Авакова в Україні, і довели, що ці переслідування відбуваються з політичних мотивів. Суд звільнив його з-під варти.

3 листопада 2012 року голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал заявив, що А.Аваков одержує депутатську недоторканність з моменту встановлення результатів парламентських виборів і не може бути затриманий.