У Харкові з рейок зійшов трамвай (додано фото)

Харків. 29 березня. УНІАН. У Харкові внаслідок сходження трамвая з рейок постраждали пасажири.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на прес-офіцера міського управління ДАІ Олега Никоненка.

За його словами, сьогодні близько 9.50 на вулиці Полтавський Шлях трамвай маршруту №3 зійшов із рейок. Під час сходження трамвая його вагони розділилися, перший вагон розвернуло, і він вдарився в опору електропередачі, після чого вагони зіткнулися між собою.

О.Никоненко зазначив, що в першому вагоні перебувало близько 30 пасажирів. Травми отримали жінки 69, 40 і 29 років. У двох із них - забій тіла, після надання медичної допомоги жінки відпущені додому, у найстаршої - перелом стегна, вона в лікарні.

За словами радника міського голови Валерія Лютого, ДТП сталося в ста метрах від перетину з вулицею Єлізарова. За попередніми даними, спочатку зійшов із рейок перший вагон трамвая, який розвернуло, і він вдарився в опору контактної мережі, потім зірвався і другий вагон.

Зараз перший вагон повністю перекриває рух трамваїв в обидва боки. На місці події працює оперативно-слідча група. Трамвай буде прибраний по закінченню її роботи. Причина його сходження встановлюється.

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