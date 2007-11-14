Богословська: кандидатура Януковича на місце спікера не обговорюється

Харків. 14 листопада. УНІАН. Представник Партії регіонів, харків’янка Інна БОГОСЛОВСЬКА заявляє, що питання про спікерство нинішнього прем’єр-міністра України, лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА не обговорюється.

Про це вона заявила в ефірі “5-го каналу” у вівторок ввечері, відповідаючи на запитання щодо можливої прихильності Президента України Віктора ЮЩЕНКА до варіанту, при якому В.ЯНУКОВИЧУ буде віддана посада спікера.

"Я знаю, що про це не йдуть розмови зараз. І взагалі торгу про портфелі немає", - наголосила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Говорячи про робочу групу щодо підготовки першого засідання Верховної Ради України шостого скликання, вона наголосила, що проблема полягає в тому, що відбувається "порушення законів".

"За регламентом, голосування відбувається за принципом, що рішення приймається більшістю всього складу робочої групи. Це означає, що питання можна вирішити тільки з порозумінням. Ми були готові до співпраці", - сказала вона.

"Але було скликано перше засідання, на якому з пропозиції БЮТ поза всіма нормами і регламентом було переголосовано положення про робочу групу, згідно з яким, із 30 людей рішення можуть прийняти дев`ять. Через це конфлікт", - цитує І.БОГОСЛОВСЬКУ “Українська правда”.

"Не можна починати роботу Верховної Ради з порушення всіх законів", - підкреслила вона.