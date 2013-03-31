За вбивство самки лося На Харківщині заплатять 40 тис грн

Харків. 31 березня. УНІАН. У Первомайському районі Харківської області мисливець, який без ліцензії на полюванні застрелив вагітну самку лося, заплатить 40 тис. грн. штрафу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Первомайського району Руслана Скуратовича.

За його даними, на початку грудня 2012 року група мисливців, маючи ліцензію, полювала на кабана на території мисливських угідь району.

Під час полювання один з мисливців, порушивши вимоги законодавства, застрелив самку лося. Як з’ясувалося, у тварини мали з’явитися ще двоє дитинчат.

Наприкінці березня первомайська міжрайонна прокуратура подала позов до суду про відшкодування 40 тис. грн. збитків, завданих державі незаконним полюванням.