Грищенко: українці мають навчитися поважати інтелектуальну власність

Харків. 5 квітня. УНІАН. Українці мають навчитися поважати інтелектуальну власність.

Таку думку висловив віце-прем`єр-міністр України Костянтин Грищенко у ході наради з питань підготовки IT-спеціалістів, яка відбулася сьогодні у Харківському національному університеті ім. В. Каразіна.

«У питанні міжнародної співпраці в цій одній з найбільш глобалізованих галузей економіки особливе значення має захист прав інтелектуальної власності. Без цього ми не можемо сподіватися ані на серйозні іноземні інвестиції в IT-індустрію, ані на формування її позитивного іміджу, - сказав К.Грищенко

Вітчизняні IT-компанії, зазначив віце-прем`єр, «повинні включитися у проведення роз’яснювальної кампанії серед українських громадян щодо необхідності збільшення поваги до авторського права».

«Час хаосу і вседозволеності у цій сфері має минути. Введення правил цивілізованого користування інтелектуальною власністю є не просто частиною наших міжнародних зобов’язань, але нагальною проблемою власної економіки», - наголосив К.Грищенко.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, К.Грищенко також запропонував представникам вищих навчальних закладів розглянути можливість введення в навчальні програми спеціального курсу «Регулювання та захист прав інтелектуальної власності в Україні».