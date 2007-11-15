Депутати обговорить програму будівництва метро

Харків. 15 листопада. УНІАН. Комісія з питань аграрної політики, земельних відносин та природокористування підтримала винесення Програми будівництва і розвитку харківського метрополітену на 2007-2012 роки на пленарне засідання XXI сесії, яке відбудеться 29 листопада.

Як повідомляє сайт облради, на своєму засіданні депутати розглянули проект Програми будівництва і розвитку харківського метрополітену на 2007-2012 рр.

Документ передбачає закінчення будівництва Олексіївської лінії (це дві станції) і початок будівництва лінії у бік аеропорту (чотири станції).

За словами депутатів, фінансування будівництва Харківського метрополітену в 2007 році збільшилося: з державного бюджету отримано і освоєно 50 млн. грн., ще 25 млн. грн. очікується отримати до кінця року. Крім того, 13 млн. грн. виділив міський бюджет.

Ухвалення обласної програми дозволить вирішити питання про виділення коштів на будівництво метрополітену з обласного бюджету.

Депутати одноголосно підтримали винесення проекту програми на пленарне засідання сесії, повідомляє сайт облради.