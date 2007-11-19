У Харкові відкрито Консульство Словенії

Харків. 19 листопада. УНІАН. Сьогодні за адресою пл. Свободи, 8 (Харківський інститут ПромбудНДІпроект») відбулося відкриття Консульства Республіки Словенія у місті Харкові. В урочистій церемонії взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Словенія в Україні п. Прімож Шеліго та міcький голова Михайло Добкін.

Як повідомляє сайт міськради, почесним консулом Республіки Словенія у місті Харкові призначено Анатолія Бондаренка, науковця і бізнесмена, члена українсько-словенського об’єднання з економічно-технологічної співпраці «NETUSS», одного із засновників українсько-словенського СП «MONIS». Консульський округ, в межах якого Анатолій Бондаренко виконує функції Почесного консула, охоплює територію Харківської області.

У вітальній промові міський голова зазначив, що переговори щодо створення консульства Словенії в Харкові розпочалися 1, 5 роки тому, а сьогодні вже можна говорити про цю подію, як про факт, що стався. «Почесне консульство – це симбіоз бізнесу і політики. Хотілося б, щоб перше превалювало. Я думаю, що харків`яни гідно оцінять сьогоднішню подію – для всіх нас це ще один крок на шляху України до Європи», - підкреслив Михайло Добкін.

У свою чергу Анатолій Бондаренко сказав, що відкриття консульства Словенії - це крок на шляху розвитку дружніх відносин між Україною і Словенією. «Сподіваюся, що перша столиця України буде першою за словенськими інвестиціями серед міст України», - резюмував Почесний консул.