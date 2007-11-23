У місті з`явилась ”Телепортація”

Харків. 23 листопада. УНІАН. Виставка картин харківських художників Олександра Кутєпова і Андрія Кременського "Телепортація" відкрилася 22 листопада в галереї "Маестро".

Як повідомив агенції "SQ" О.Кутєпов, назва виставки вибрана невипадково. "Телепортація” - це перехід душі з одного стану в інший. Оглядаючи роботи, відвідувачі можуть відчути щось незвичайне", - підкреслив художник. Автори пропонують підійти до кожної з робіт і спробувати встановити з нею зв`язок.

В експозиції представлено 48 робіт.