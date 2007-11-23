ТВК припинила повноваження депутата Самусєва

Харків. 23 листопада. УНІАН. Обласна територіальна виборча комісія достроково припинила повноваження депутата Харківської облради V скликання Віталія САМУСЄВА, який був обраний за списком Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційне повідомлення про це розміщене на веб-сайті Харківської облради.

Рішення ОТВК ухвалене на підставі звернення Харківського обласного відділення Партії регіонів, яке на своїй партконференції вирішило відкликати і достроково припинити повноваження депутата В.САМУСЄВА.

Одночасно, замість вибулого В.САМУСЄВА, ТВК постановила визнати депутатом члена Партії регіонів Миколу ЖЕРНОКЛЄЄВА.

М. ЖЕРНОКЛЄЄВ, 1958 р.н., має вищу освіту, кандидат економічних наук, працює асистентом кафедри організації бізнесу і менеджменту Харківського Національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, включений до виборчого списку Харківського обласного відділення Партії регіонів під № 90.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада на підставі аналогічного рішення партконференції Партії регіонів Харківська міськрада вивела зі свого складу депутата В’ячеслава КАРТАВИХ.

Протягом року В.КАРТАВИХ і В.САМУСЄВ критикували стиль і методи керівників міської та обласної рад Михайла ДОБКІНА та Василя САЛИГІНА (голову обласної парторганізації Партії регіонів). Їхнє виключення з партії та позбавлення депутатства, до чого долучився і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, стало наслідком тривалих внутрішніх процесів всередині харківських обласної та міської парторганізації ПР.