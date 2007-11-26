ФДМУ продав 27,6% пакет акцій ХТЗ

Харків. 26 листопада. УНІАН. Фонд державного майна України 23 листопада на Українській міжнародній фондовій біржі (УМФБ) продав 27,6%-ий пакет акцій ВАТ ”Харківський тракторний завод імені С.Орджонікідзе”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Вартість проданого пакету акцій підприємства становила 14 млн. 31,6 тис. грн. Номінал однієї акції - 0,25 грн., ціна придбання акції - 2,92 грн.

Згідно з повідомленням прес-служби ФДМУ, покупцями акцій ХТЗ є ІК «Драгон Капітал», ТОВ «Бриз 2007» і ТОВ «Приватна інвестиційна компанія».

Довідка УНІАН. ВАТ ”Харківський тракторний завод імені С.Орджонікідзе” розпочало роботу в 1931 році. На сьогодні це найбільше і єдине в Україні і країнах СНД підприємство з виробництва уніфікованих гусеничних і колісних сільськогосподарських тракторів загального призначення. За роки роботи ХТЗ випустив понад 2,5 млн. тракторів різних моделей і модифікацій.