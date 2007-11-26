Триває розшук втікача із СІЗО

Харків 26 листопада. УНІАН. На Харківщині триває розшук Олександра ЗАМАЗІЯ, який 23 листопада здійснив втечу з Харківського слідчого ізолятора.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного правління МВСУ в Харківській області, у ці дні правоохоронні органи перебувають на посиленому варіанті несення служби «Тривога».

О.ЗАМАЗІЙ перебував під вартою за звинуваченням у бандитизмі, викраденні людини з метою отримання викупу, зберігання зброї.

Міліція попереджає про особливу небезпеку, яка може находити з боку О.ЗАМАЗІЯ, - утікач володіє спортивними і бойовими прийомами.