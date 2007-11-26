Суд дозволив пікетувати Добкіна

Харків. 26 листопада. УНІАН. Харківський окружний адміністративний суд визнав законність дій міської організації партії «Батьківщина» при проведенні пікетування управлінь СБУ, МВС і обласної прокуратури, а також встановлення наметового містечка на майдані Свободи у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі парторганізації, тим самим суд відмовив позивачу – харківській мерії, котра хотіла заборонити проведення акцій протесту, метою яких було привернути увагу правоохоронних органів на беззаконня, що чиниться в Харкові.

Суд, зазначили у прес-службі, підтвердив право громадян на проведення зборів і мітингів, закріплених у статтях 23 та 29 Конституції України.

Водночас, повідомили у прес-службі, представник ГУ МВСУ в Харківській області Ігор МАКСИМЮК заявив у суді, що вказані заходи політичної сили не можуть привести до реальної загрози зіткнень і злочинів, тим більше що відповідальність за дотримання порядку учасниками акцій поклав на себе заступник голови Харківської міської організації ВО «Батьківщина» Андрій ЮНОШЕВ.

Як повідомлялося раніше, харківська «Батьківщина» 27-30 листопада планує пікетування правоохоронних органів та встановлення наметового містечка з метою зупинити беззаконня, яке, на думку цієї політичної сили, чинить влада Харкова.