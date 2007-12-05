Сьогодні в Києві поговорять про самоврядування

Харків. 5 грудня. УНІАН. Сьогодні під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться нарада з питань місцевого самоврядування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, нарада розпочнеться о 10.00 в приміщенні Президент-готелю (вул. Госпітальна, 12).

Акредитація представників ЗМІ за телефонами: 255–63–18, 255–78–44, 255–74–02.

Як інформує сайт Харківської міськради, мер Михайло ДОБКІН з учорашнього дня перебуває у Києві. Про його участь у нараді в Президента не повідомляється.