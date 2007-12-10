«Турбоатом» проти змін у порядку денному зборів

Харків. 10 грудня. УНІАН. Керівництво ВАТ «Турбоатом» відмовляє власникам 15% акцій підприємства в праві вносити зміни до порядку денного зборів акціонерів.

Компанія «Svarog asset management» (Сварог Ессет Менеджмент) заявляє про порушення своїх прав з боку керівництва ВАТ «Турбоатом» при підготовці позачергових зборів акціонерів ВАТ «Турбоатом», призначених на 15.12.2007.

Як повідомили УНІАН в прес-службі компанія «Svarog asset management», з боку «Svarog asset management» на позачергові збори акціонерів ВАТ «Турбоатом» були внесені зміни в порядок денний зборів, запропонований керівництвом «Турбоатома».

Як зазначено у заяві акціонера, керівництво «Турбоатома» було належним чином про це повідомлено, проте повністю проігнорувало вимоги акціонера.

Компанія «Svarog asset management» вимагає від керівництва ВАТ «Турбоатом» дотримання Законів України, а так само сповіщення акціонерів про новий порядок денний з урахуванням змін, запропонованих з боку «Svarog asset management». Інакше «Svarog asset management» вважатиме проведення зборів акціонерів ВАТ «Турбоатом», призначених на 15.12.2007р. за адресою в м. Харків, пр-т. Московський 199, незаконним і оскаржить його в суді.

Як відомо, стаття 43 Закони України «Про господарські товариства» дає право акціонерам, чия частка акцій у ВАТ перевищує 10%, брати участь у формуванні порядку денного зборів акціонерів ВАТ.

Компанія «Svarog asset management» володіє 15% ВАТ «Турбоатом».