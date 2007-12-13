На Сході очікується мокрий сніг

Харків. 12 грудня. УНІАН. Завтра у східних областях України та у Криму місцями очікується мокрий сніг і дощ, вночі та вранці ожеледь; температура вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

На решті території невеликий сніг; температура протягом доби 1-6° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. На дорогах північної половини подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах та на Прикарпатті місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

14-15 грудня - невеликий сніг, у західних, 14 грудня і в центральних областях помірний; в Криму, Приазов`ї, а 14 грудня і в східних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах подекуди ожеледиця; в Карпатах та на Прикарпатті місцями хуртовини. Вітер північно-східний, північний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, 15 грудня на півночі Лівобережжя та у східних областях до 10° морозу, вдень 0-5° морозу ( в Карпатах вночі 8-13°, вдень 5-10° морозу); в Криму, Приазов`ї, а 14 грудня і у східних областях вночі та вдень близько 0° (в Криму вдень 1-6° тепла).

16-17 грудня - невеликий сніг (17 грудня у південній частині помірний сніг та мокрий сніг, на півдні Криму з дощем), лише вночі 16 грудня на більшій частині території країни без опадів.

Температура вночі 3-9° морозу, у східних областях, на півночі Лівобережжя та в Карпатах 8-13° морозу, вдень 1-7° морозу (в Карпатах до 10° морозу); на півдні Криму вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Києві та області у четвер очікується невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, поривчастий. Температура протягом доби 2-4° морозу.

14-15 грудня - невеликий сніг (вдень 15 грудня місцями). На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, північний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.

16-17 грудня - невеликий сніг (вночі 16 грудня переважно без опадів). Температура вночі 3-9° морозу, вдень 1-6° морозу.