Харків`янин підпалив власну квартиру

Харків. 13 грудня. УНІАН. Чоловік 1958 р.н. покінчив життя самогубством вночі 13 грудня.

Як повідомили агенції "SQ" у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Харківській області, інформація про пожежу в квартирі 16-поверхового будинку на вул.Дружби Народів, 259 у Харкові надійшла о 3.20. Власник квартири, розташованої на 11-му поверсі, підпалив домашні речі. Вогонь розповсюдився на 10 кв.м, був ліквідований о 4.20.

Чоловік відмовився відкривати двері співробітникам МНС, які прибули на місце події. Через певний час він викинувся з вікна квартири. Від одержаних травм чоловік помер.