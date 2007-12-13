До Харкова їдуть мери столиць
08:58, 13 грудня 2007Харьків
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Харків. 13 грудня. УНІАН. 14 грудня у Харкові відбудеться конференція Міжнародної Асамблеї столиць і великих міст (МАМ) на тему: «Хід реформи міського господарства і міжнародний досвід».
Як повідомляє сайт Харківської міськради, для участі в конференції запрошені голови міст України – члени МАМ, керівники галузевих підрозділів уряду Москви, представники Санкт-Петербурга, інших міст СНД.
В роботі конференції також братимуть участь голови міст Харківської області, керівники Департаментів, управлінь Харківської міськради, депутати Харківської міськради, директори комунальних підприємств міста.
Конференція проходитиме в Харківській національній академії міського господарства.
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