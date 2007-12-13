До Харкова їдуть мери столиць

Харків. 13 грудня. УНІАН. 14 грудня у Харкові відбудеться конференція Міжнародної Асамблеї столиць і великих міст (МАМ) на тему: «Хід реформи міського господарства і міжнародний досвід».

Як повідомляє сайт Харківської міськради, для участі в конференції запрошені голови міст України – члени МАМ, керівники галузевих підрозділів уряду Москви, представники Санкт-Петербурга, інших міст СНД.

В роботі конференції також братимуть участь голови міст Харківської області, керівники Департаментів, управлінь Харківської міськради, депутати Харківської міськради, директори комунальних підприємств міста.

Конференція проходитиме в Харківській національній академії міського господарства.