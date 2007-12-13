Залізниця ще додає поїзди до свят

Харків. 13 грудня. УНІАН. В Україні збільшиться кількість потягів для перевезення пасажирів на новорічні та різдвяні свята.

Станом на 13 грудня 2007 року, залізниці України призначили вже 43 додаткові поїзди.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, зокрема, 13 поїздів призначила Південно-західна залізниця, 11 - Придніпровська залізниця, 7 - Одеська, 4 - Львівська, 5 - Південна і 3 поїзди - Донецька залізниця.

Робота з вивчення попиту на найпопулярніші напрями і призначення додаткових поїздів триває.

У свою чергу, ВАТ «Російські залізниці» призначило 29 додаткових поїздів.