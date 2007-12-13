Залізниця ще додає поїзди до свят
14:05, 13 грудня 2007Харьків
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Їх призначено вже 43
Харків. 13 грудня. УНІАН. В Україні збільшиться кількість потягів для перевезення пасажирів на новорічні та різдвяні свята.
Станом на 13 грудня 2007 року, залізниці України призначили вже 43 додаткові поїзди.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
Згідно з повідомленням, зокрема, 13 поїздів призначила Південно-західна залізниця, 11 - Придніпровська залізниця, 7 - Одеська, 4 - Львівська, 5 - Південна і 3 поїзди - Донецька залізниця.
Робота з вивчення попиту на найпопулярніші напрями і призначення додаткових поїздів триває.
У свою чергу, ВАТ «Російські залізниці» призначило 29 додаткових поїздів.
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