Мер обіцяє безкоштовний басейн

Харків. 13 грудня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН пообіцяв землякам, що вони можуть безкоштовно відвідувати колишнього басейну «Піонер» після його реконструкції.

Як повідомляє сайт міськради, про це сказав М.ДОБКІН під час відвідування Харківської обласної спортивної школи, яка за рішенням міськради восени цього року була перейменована в Комунальне підприємство «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа водних видів спорту Яни КЛОЧКОВОЇ».

Найближчими роками тут планується провести масштабну реконструкцію і облаштувати сучасний спортивний комплекс.

В інтерв`ю журналістам знаменита плавчиха зізналася, що була б рада передати свій досвід і вміння підростаючому поколінню. Вона також відзначила, що вже сьогодні очевидно, що «мер не кидає слів на вітер», а значить, найближчим часом колишній басейн «Піонер» відповідатиме найсучаснішим світовим стандартам. Це, на думку Я.КЛОЧКОВОЇ, дасть можливість юним і дорослим харків`янам займатися спортом і просто вести здоровий спосіб життя.

«Мета нашого сьогоднішнього візиту – ознайомитися зі станом даного спортивного комплексу для того, щоб більш ретельно підготувати проект його реконструкції і з наступного року розпочати будувати тут сучасний басейн, який відповідатиме всім останнім вимогам. Щоб тут могли займатися спортом і ті, хто бажає оздоровитися, і ті, хто в майбутньому приноситиме спортивну славу нашому місту. Ми сподіваємося, що коли закінчиться час підготовки до олімпіади, Яна перейде з розряду спортсменів до розряду педагогів, які готуватимуть для нашого міста професійних спортсменів і допомагатимуть тим людям, які за здоровий спосіб життя – для цього ми повинні створити тут всі умови. Так само, як і сьогодні, тут зможуть займатися улюбленими видами спорту всі бажаючі», - сказав М.ДОБКІН.

«Значну частину часу басейн працюватиме для оздоровлення маленьких харків`ян і дорослих безкоштовно», - пообіцяв міський голова.