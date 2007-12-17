Три людини загинули в ДТП під Охтиркою
14:02, 17 грудня 2007Харьків
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Четверо потрапили до лікарні
Харків. 17 грудня. УНІАН. Сьогодні близько 10-ї ранку на автошляху Харків - Охтирка сталося зіткнення автомобіля ВАЗ-2107 з іномаркою «Опель», внаслідок якого загинуло троє осіб.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуації Харківської облдержадміністрації, троє пасажирів авто ВАЗ-2107 померли на місці, їхні тіла заблоковані в автомобілі внаслідок деформації, водія з травмами відправлено до лікарні.
Ще троє людей з «Опеля» травмовані і також доправлені до районної лікарні.
На місце пригоди виїхала слідча бригада обласної ДАІ, працюють рятівники, міліція.
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