Три людини загинули в ДТП під Охтиркою

Харків. 17 грудня. УНІАН. Сьогодні близько 10-ї ранку на автошляху Харків - Охтирка сталося зіткнення автомобіля ВАЗ-2107 з іномаркою «Опель», внаслідок якого загинуло троє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуації Харківської облдержадміністрації, троє пасажирів авто ВАЗ-2107 померли на місці, їхні тіла заблоковані в автомобілі внаслідок деформації, водія з травмами відправлено до лікарні.

Ще троє людей з «Опеля» травмовані і також доправлені до районної лікарні.

На місце пригоди виїхала слідча бригада обласної ДАІ, працюють рятівники, міліція.