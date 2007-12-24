На газопроводі Шебелинка-Полтава-Київ виявлено витік газу

Харків. 24 грудня. УНІАН. На газопроводі високого тиску Шебелинка-Полтава-Київ виявлено витік газу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, це сталося сьогодні вранці на 85-му кілометрі газопроводу між населеними пунктами Комишувате – Гірчаки.

О 8.40 цю ділянку, де пролягає труба діаметром 600 мм, було перекрито. Аварію локалізовано. Подача газу споживачам не припинялася, оскільки газопостачання здійснюється паралельним газопроводом. Ремонтні роботи планується завершити до кінця дня, 24 грудня, повідомили в Управлінні.